832 مشاركاً في النسخة الأولى من جائزة منصور بن زايد للتميّز الزراعي

أعلنت رئيسة اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، د. مريم حارب السويدي، فوز 221 مشاركاً بمختلف فئات النسخة الأولى لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، بينهم 50 مشاركاً في المسابقات الرئيسة ضمن فئات «مُزارع ومربّ ومزارع تجارية»، و171 فائزاً ضمن فئة المسابقات المصاحبة للجائزة، لافتة إلى أن قيمة الجوائز التي حصدها الفائزون تقدر بـ6.7 ملايين درهم.

وأكدت السويدي، خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، للإعلان عن الفائزين بالجائزة، أن الدورة الأولى سجّلت 832 مشاركة في مختلف فئات المسابقات الرسمية والمصاحبة، بينها 732 مشاركة من إمارة أبوظبي، منوهة بأن إجمالي عدد المشاركين على مستوى الفئات الثلاث الرئيسة للجائزة، بلغ 348 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت السويدي أنه على مستوى الفئات الرئيسة للجائزة، بلغ إجمالي عدد المشاركين 348 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، حسب فئات الجائزة الرئيسة الثلاث، منهم 227 مشاركاً تنافسوا على الفئات الخاصة بالشق النباتي، مقابل 121 مشاركاً تنافسوا على الفئات الخاصة بالشق الحيواني، فيما بلغ إجمالي عدد المشاركين في الفعاليات والمسابقات المصاحبة للجائزة، ضمن مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، 484 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن قيمة الجوائز التي خُصصت للفائزين بالدورة الأولى للجائزة والفعاليات المصاحبة، بلغت نحو 6.7 ملايين درهم، فيما بلغ إجمالي عدد الفائزين في الجائزة الرئيسة 50 فائزاً بعد حجبها عن ستة مشاركين لم يتمكنوا من الحصول على الحد الأدنى للدرجات الخاصة بالفئة التي شاركوا فيها، بينما بلغ عدد الفائزين في المسابقات المصاحبة للجائزة 171 مشاركاً، لافتة إلى أن المشاركة في الجائزة بشقيها النباتي والحيواني، اقتصرت هذا العام، على المزارع العاملة في الدولة، في حين تم السماح للمربين من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في مسابقة السلالات، والتي تمت ضمن المسابقات المصاحبة، وبلغ عدد من شاركوا فيها 14 مشاركاً.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية للهيئة، راشد محمد بالرصاص المنصوري، أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي شهدت منافسة بين نحو 121 مشاركاً في أربع فئات لـ«المُربي المتميّز»، هي جائزة أفضل العزب المنتجة، وأفضل صغار المنتجين (فئة تربية الدجاج اللاحم)، وأفضل مربي النحل وإنتاج العسل، وأفضل مزرعة في الأحياء المائية، بالإضافة إلى فئة الابتكار في المجال الحيواني.

وأشار إلى أن المسابقات التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة شهدت كذلك 484 مشاركة في منافسات أفضل السلالات ومسابقة الحليب، ومسابقة الأوزان، بالإضافة إلى مزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، معرباً عن سعادة الهيئة البالغة بهذه المشاركة المتميزة.

227 متنافساً على «أفضل مزرعة»

أفاد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مبارك علي القصيلي المنصوري، بأن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، استقطبت 348 مشاركاً من المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، والمزارع التجارية في مختلف إمارات الدولة، منهم 227 مشاركاً تنافسوا على الفئات الخاصة بالشق النباتي لاختيار أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية وأفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة وأفضل مزرعة عضوية.

وأوضح المنصوري أن المنافسات شملت فئات أفضل مزرعة تجارية نباتية، وأفضل مزرعة من حيث الابتكار الزراعي النباتي.