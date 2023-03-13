«موارد الشارقة» تنظم «مسارك» لترشيح الباحثين عن عمل لوظائف القطاع الخاص

نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة معرض التوظيف «مسارك»، الخاص بإجراء مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل للانضمام إلى شركات القطاع الخاص.

واشتمل المعرض، الذي أقيم تحت شعار «اختر مسارك واصنع قرارك»، وعقد في المدينة الجامعية، على ورش تأهيلية نظمت بالتعاون مع برنامج «نافس»؛ لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية وزيادة معدلات توظيفهم ومساهماتهم في القطاع الخاص.

وشاركت في معرض «مسارك» أكثر من 20 من جهات القطاع الخاص بالدولة، هي: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وبنك الاستثمار، ومعهد الشارقة لتعليم قيادة السيارات، وشركة اتصالات (OMB)، ومشاريع قرقاش، وفندق ومساكن دبل تري من هيلتون الشارقة ووترفرونت، والعطور السويسرية العربية، وأمازون، وفالكون باك، ومستشفى برايم، والمستشفى السعودي الألماني، ومحمد عبدالرحمن البحر، ومجموعة البطحاء القابضة، وتيكون، والخليج الدولية، وجلوبال للصناعات الغذائية، وسيترا، وجيكو سوبر جنرال.

وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، أن تنظيم «مسارك» يأتي انطلاقاً من جهود دائرة الموارد البشرية لدعم وتعزيز حضور الكوادر الوطنية في ميادين العمل، ومساعدتهم على الدخول إلى مجتمعات الأعمال المختلفة بثقة.

وتابع أن «مثل هذه الفعاليات المهمة تفتح الباب لأبناء وبنات الوطن، وتمنحهم خيارات متعددة لنيل الفرص التنافسية والحصول على وظائف في القطاع الخاص».

وأوضح أن الدائرة ملتزمة بخطة تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم وتوجيههم، ثم ترشيحهم للوظائف المناسبة ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وباتباع الأساليب العملية والقواعد المهنية المعمول بها.

وثمن دور مؤسسات القطاع الخاص في التعاون لدعم سياسة توطين الكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.