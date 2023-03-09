%5.5 زيادة في تعيين السفيرات الإماراتيات حول العالم

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، عن إطلاق نسخة عام 2023 من «مؤشر المرأة في الدبلوماسية».

وسلط مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2023، الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز قيادة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسية لتصبح دولة الإمارات الأفضل أداءً ضمن أفضل أربع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فمنذ 2018، شهدت دولة الإمارات زيادة بنسبة 5.5% في نسبة تعيين السفيرات في مدن رئيسة حول العالم بما في ذلك باريس وواشنطن ومقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المؤشر النسبة المئوية للسفيرات اللاتي يمثلن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، إذ يظهر أن النسب المئوية للسفيرات حول العالم لا تتعدى 20.54% من إجمالي المناصب، مما يدل على ضعف تواجد المرأة في مناصب السفراء.

وبينت النتائج إحراز كندا للمركز الأول في تعيين أعلى نسبة من السفيرات والممثلات الدائمات، حيث تشغل النساء 51% من مناصب السفراء الكنديين. وجاءت كل من أندورا، وجزر المالديف، وموناكو في المركز الثاني برصيد 50%، فيما راوحت النسب المئوية للسفيرات بين 41% و49.5% في كل من فنلندا، وغانا، ونيكاراغوا، والسويد، وجزر الباهاما، والمملكة المتحدة، ونيوزيلاند، والولايات المتحدة. وتشكل هذه الدول مجتمعة أفضل 12 دولة قدمت أعلى تمثيل للمرأة في السلك الدبلوماسي أو أصبحت قريبة من تحقيق النسبة المرجوة.

وبشكل عام، فقد أوضح المؤشر أن التقدم نحو المساواة بين الجنسين في المجال الدبلوماسي يتسم بالبطء والتفاوت. فقد سجلت دول مجموعة الـ20 ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط نسبة النساء في مناصب السفراء في عام 2023 بنسبة 21% مقارنة بنسبة 17% في عام 2018.

وبالنظر إلى مجموعة أكبر من البيانات التي تضم 40 دولة، فقد سجل متوسط نسبة النساء في مناصب السفراء زيادة بنسبة 1% فقط، حيث بلغت 23% في العام الجاري.

وتعليقاً على إطلاق المؤشر، قال مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية نيكولاي ملادينوف: إن «التغلب على التحيز وتصحيح الصورة النمطية المرتبطة بالمرأة في مجال الشؤون الخارجية أمر يتطلب عملاً مشتركاً واهتماماً من العديد من الجهات. وبينما يوضح تقرير مؤشر المرأة في الدبلوماسية تقدماً ملحوظاً تجاه تمكين المرأة، لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. أتمنّى أن نعمل معاً ونكون مصدر إلهام للجيل القادم من القيادات النسائية في دول الإمارات».

من جانبها، قالت زميل أبحاث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الدكتورة سارة شهاب «منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، سعى مؤشر المرأة في الدبلوماسية إلى تتبع النسبة المئوية للسفيرات في دول مجموعة الـ20 والاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، قمنا بتوسيع نطاق البحث في كل عام. وتُعد قاعدة البيانات لعام 2023 فريدة من نوعها، حيث يمكننا الآن وبشكل سنوي تتبع أكثر من 12 ألفاً من تعيينات السفراء حول العالم. ويركز المؤشر على مناصب السفراء والممثلين الدائمين لقياس نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في عالم الدبلوماسية. وبذلك تصبح أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية المركز الدبلوماسي الوحيد في المنطقة الذي يقدم مؤشراً لتتبع نسب الجنسين في السلك الدبلوماسي، ويقدم مثل هذه المعلومات المهمة».

• سجلت دول مجموعة الـ20 ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط نسبة النساء في مناصب السفراء بعام 2023.