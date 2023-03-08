حاكم الشارقة يعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزير شؤون الدفاع لسلطنة عُمان السابق.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

