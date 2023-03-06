حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2023م بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات.

ونص المرسوم على أن يُنقل الدكتور سعيد مصبح الكعبي من مجلس الشارقة للتعليم إلى لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، ويُعيّن رئيساً للجنة ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.