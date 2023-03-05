البيع بأسعار الجملة.. "سوق رمضان"يجذب المواطنين والمقيمين والزوار بدبي

شهدت مبادرة "سوق رمضان" التي أطلقتها بلدية دبي، وبدأت أعمالها أمس إقبالاً كبيراً من قبل المواطنينوالمقيمين الباحثين عن السلع والمنتجات الرمضانية ذات الطابع التراثي، وتستمر الفاعلية من تاريخ 5 وحتى15 مارس الجاري، بدء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة التراث العمراني والآثار بالإنابة في بلدية دبي منصور عبد النور الريس لـ" الإمارات اليوم" إن بلدية دبي سعت من خلال إنشاء "سوق رمضان" إلى جمع قدامى التجار المواطنين، في مكان واحد،بشارع البلدية القديم، إلى جانب السوق الكبير في ديرة، الذي يعد أول وأقدم سوق بالإمارة، لتمكنيهم منعرض منتجاتهم بأسعار تنافسية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد الريس أن البلدية حرصت على توفير منصات وأماكن العرض للمشاركين مجاناً، مع تقديم كافةالتسهيلات والمحفزات التي تشجعهم على المشاركة وعرض منتجاتهم التي تستهوي المتسوق المحلي، كماتهدف الفعالية أيضاً إلى الترويج لمحتوى الأسواق التقليدية ومنتجاتها، والحفاظ على التراث وأصالةالعادات القديمة الخاصة بالاستعداد للشهر الفضيل، إضافةً إلى دعم المستثمرين في الأسواق وتشجيعالإقبال عليها.