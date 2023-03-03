بدء العد التنازلي لدخول طاقم Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية
بدأ العد التنازلي لدخول طاقم Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية.
ويقوم الآن طاقم محطة الفضاء الدولية بإجراء الاستعدادات الأخيرة قبل دخول طاقم Crew-6 إلى المحطة.
وسيقوم فريق crew5 باستقبال نظيره فريق crew6، في محطة الفضاء الدولية.
ويشار إلى أن طاقم crew5 يتواجد أساسا في المحطة الدولية منذ فترة 6 أشهر.
وفي هذه الأثناء يقوم فريق crew6 بتغيير بدلات الفضاء ببلات المحطة استعدادا للدخول.
ومن المتوقع أن يقوم فريق crew6 بالدخول محطة الفضاء الدولية الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
طاقم محطة الفضاء الدولية يجري الاستعدادات الأخيرة قبل دخول طاقم Crew-6 إلى المحطة.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/VoJhY3MV6W— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 3, 2023
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