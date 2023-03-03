"دراغون" تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية سلطان النيادي يبدأ المهمة

تمت، الآن، عملية التحام المركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية بنجاح، وذلك بعد الانتهاء من اجراء الاختبارات الضرورية لإتمام هذه العملية.

وكانت وكالة "ناسا" لأبحاث الفضاء الاميركية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ Crew 6 وهو الذي كان سببا بتأخير عملية الالتحام لفترة بسيطة، إلا أنه تمت معالجة المشكلة المتعلقة بأحد الخطافات المسؤولة عن عملية الالتحام، بشكل سريع.

وتحمل المركبة دراجون على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وزملائه من طاقم Crew-6،

وبعملية الالتحام يكون النيادي قد وصل لمحطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

يشار إلى أن SpaceX Crew-6 هي سادس رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لوكالة ناسا الأميركية.

وبوصول فريق crew 6 إلى محطة الفضاء الدولية، يصبح عدد رواد الفضاء على متن المحطة 11 رائدا بينهم أفراد الطاقم.