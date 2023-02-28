مكتوم بن محمد: فخور بأداء كوادر "المالية" المتميزة

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم (الثلاثاء) الفائزين في جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي للعام 2022، حرصاً على تعزيز بيئة عمل تتواءم مع منظومة التميز الحكومي وتسليط الضوء على الجهود المتميزة للعاملين في وزارة المالية لتحقيق الانجازات الريادية والاستثنائية على المستويين الفردي والمؤسسي.

وعبّر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن فخره بكوكبة من الموظفين المتميزين الذين أسهموا بإنجازاتهم وجهودهم المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل المالي الحكومي وتحقيق الريادة لوزارة المالية ضمن مختلف المبادرات والمشاريع، مؤكداً سموه أهمية الجائزة في تحفيز الموظفين وتمكينهم بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مفاهيم التميز الحكومي.

وقال سموه: "نحن حريصون على مواصلة تعزيز قدرات الكوادر البشرية الاستثنائية لتحقيق إنجازات نوعية، وابتكار أساليب عمل جديدة بتحفيز بيئة تنافسية تدعم تحقيق التميز والريادة."

حضر التكريم معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الادارة المالية الحكومية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تثمّن وزارة المالية عالياً جهود وعطاء فريقها المتميز الذي تعتز به كونه يمتلك مجموعة متنوعة من المهارات والكفاءات ويعمل وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للوزارة وتحقيق تطلعات قيادة حكومة دولة الامارات."

وأضاف معاليه: "تأتي جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي من منطلق حرص سموه على تكريم الموظفين أصحاب الإنجازات وتعزيز ثقافة التميز، حيث تسهم الجائزة في بناء بيئة تنافسية تحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم بشكل دائم، وتسليط الضوء على الجهود المتميزة للعاملين في وزارة المالية من خلال تقييم مدى التميز والريادة في أدائهم وإنجازاتهم، وتأكيداً على دعم القيادة للجهود المبذولة لتحقيق النتائج الاستثنائية على المستويين الفردي والمؤسسي، وبما ينسجم مع منظومة التميز الحكومي."



وتفصيلًا، أطلقت وزارة المالية هذه الجائزة برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم استنادا إلى فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، لتشمل عشر فئات هي الإشرافية والتخصصية وسعادة المتعاملين والاتصال الحكومي ووظائف المستقبل والموظف المبتكر، إلى جانب فئة الشباب والجندي المجهول، وجائزة القدوة الحسنة وجائزة خاصة للمشاريع وفرق العمل المتميزة.

وكرّمت الجائزة عشرة موظفين على أدائهم المتميز، حيث فازت عن الفئة الإشرافية كل من: فاطمة النقبي، وعزة الجسمي، ومريم الشامسي، وعن الفئة التخصصية كل من: خولة الهياس، ومحمد بسيوني، بينما فاز أحمد الشعرات ضمن فئة الموظف المبتكر، وشيخة الحمادي ضمن فئة الشباب. أما فئة وظائف المستقبل، فكانت من نصيب سليمان قطمش، وفئة الاتصال الحكومي لريم الشحي، وحصل أحمد أبو الحمد على تكريم خاص ضمن فئة الجندي المجهول. وأما المشاريع وفرق العمل، فكانت من نصيب فريق التطبيق الذكي وفريق منصة المشتريات الرقمية.

من جهة أخرى، ارتكزت جائزة القدوة الحسنة إلى معايير شملت الإنجاز والتأثير وكانت من نصيب سمية الهاملي، وجائزة التعلُّم والتطور الوظيفي لعزة محمد السويدي، والابتكار لآمنة الشامسي، والمواطنة والإيجابية لطلال الشحي، والروح القيادية لعبدالله الزعابي.

وتتماشى جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي مع جهود الوزارة الحثيثة في تبني أفضل الممارسات في مجال تأصيل ثقافة التميز وتحفيز الموظفين، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة والمرتكزة على الإيمان بأن العنصر البشري هو من أهم عناصر الإنتاج المؤسسي.