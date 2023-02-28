كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، عن عزمها تشغيل 10 مركبات أجرة ذاتية القيادة في دبي خلال العام الجاري، مضاعفة بذلك العدد المعلن عنه خلال العام الماضي، إذ أعلن مدير عام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، المهندس مطر الطاير، عن اعتماد تقنيات النقل الذكي في قطاع مركبات الأجرة، وتشغيل 10 مركبات خلال الشهور المقبلة، في إطار تنفيذ الهيئة الخطط والسياسات المرنة، المعتمدة في تطوير مرافق وخدمات المدينة بشكل مستمر، وتطبيق استراتيجات التخطيط الحضري المتطورة والمستدامة.

وكانت الهيئة أعلنت العام الماضي عزمها تشغيل خمس مركبات «كروز» ذاتية القيادة تجريبياً، كما أكدت عملها على تجهيز الخرائط الجغرافية عالية الدقة المطلوبة لعمل المركبات الذكية في منطقتي الخليج التجاري ووسط المدينة، لتضاف إلى منطقة «جميرا-1»، التي أنجزت فيها الخرائط منذ يوليو الماضي.

وقال الطاير إن دبي تهدف إلى تحويل 25% من الرحلات لتكون بوسائل تنقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مؤكداً تشغيل 10 مركبات أجرة ذاتية القيادة بالشراكة مع شركة GMCruise بنهاية العام الجاري، إلا أنه لم يشر إلى تفاصيل عن مواقع إضافية يمكن تشغيل مركبات التاكسي الذكية فيها.

وكانت الهيئة قد قدمت المركبة «كروز» التي قطعت نحو 50 ألف ميل في نقل الركاب في مدينة سان فرانسيسكو، خلال معرض جيتكس الدولي في دبي، معلنة أن «كروز» هي أول شركة في العالم تحصل على موافقات لتشغيل مركبات ذاتية القيادة كمركبات تاكسي ضمن نشاط القطاع التجاري.

وأفادت بأن ركاب مركبات الأجرة الذكية سيقومون بتنزيل التطبيق ويدفعون للرحلة كأي خدمة تاكسي أخرى، مشيرة الى أن المركبة تعمل دون وجود سائق في داخلها لمراقبة أدائها، حيث يوجد فاصل زجاجي بين مقصورة القيادة الذاتية ومقصورة الركاب في الخلف، وذلك لمنع أي احتمال للعبث في أنظمة القيادة أو المقود.

ووفقاً للهيئة، فإن تشغيل المركبات خلال المرحلة التجريبية سيكون بوجود سائق داخل المركبة لمراقبة الأداء وتشجيع الركاب على تجربتها.

وتعتبر مركبة «كروز» ذاتية القيادة أول مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتستخدم حالياً في الأسطول التجاري للمركبات ذاتية القيادة لشركة كروز في مدينة سان فرانسيسكو.

يذكر أن الهيئة أعلنت في عام 2019 عن التشريعات التي تُنظم عمليات التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة، وفق قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم «3» لسنة 2019 بشأن تنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة في دبي، وذلك في إطار حرصها على نشر الوعي للجهات المعنية باشتراطات تجريب هذه النوعية من المركبات.

مطر الطاير:

«دبي تهدف إلى تحويل 25% من الرحلات لتكون بوسائل تنقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030».