مكتوم بن محمد: مهمة النيادي هي قصة المستحيل التي نرويها للعالم

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي اليوم "هي قصة المستحيل التي نرويها للعالم عن شعب انطلق بطموح زايد من الصحراء ليعانق الفضاء".

وأضاف سموه في تدوينة عبر "تويتر": حلم جديد يتحقق للإمارات بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء. ينطلق سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة لرائد فضاء عربي، ومعه تكبر طموحاتنا في صناعة مستقبل البشرية.