دعماً لأهداف عام الاستدامة و"كوب 28" .. مجمع توازن الصناعي يكشف عن مشروع للطاقة الشمسية

وقِّع مجمع توازن الصناعي، الذراع الممكن للتطوير الصناعي لمجلس التوازن، اتفاقية تأجير للطاقة الشمسية مع شركة يالو دوور إينرجي "Yellow Door Energy” الرائدة في مجال الطاقة المستدامة للأعمال التجارية ، و ذلك تزامنًا مع عام الاستدامة ودعما لأهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات، تم التوقيع على هامش معرض "آيدكس 2023" المنعقد في أبوظبي، حيث وقعها في جناح مجلس التوازن في المعرض المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، وجيرمي كرين، الرئيس التنفيذي لشركة يالو دوور إينرجي بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة بتثبيت 7600 لوح للطاقة الشمسية بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 4382 كيلوواط، على أسطح المباني ومواقف السيارات والمرافق الأخرى بالمجمع.

ويتوقع أن تقوم المحطة عند اكتمالها بإنتاج 7.1 ملايين كيلوواط/ ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الثاني من تشغيلها، مما يعادل خفضاً في انبعاثات الكربون بمقدار 5,000 طن متري سنويا. ومن المقرر أن تبدأ عمليات إنشاء المحطة في الربع الثاني من العام الحالي 2023 على أن يبدأ التشغيل بنهاية العام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن ورئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي شريف هاشم الهاشمي، أن الاستدامة تمثل ركناً أساسياً في استراتيجيات وعمليات المجلس والمجمع على حدٍ سواء.

وأضاف قائلاً: تؤكد خطوة مجمع توازن الصناعي بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة على التزامنا بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وعلى حرصنا على تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي والتكنولوجي وبين التنمية البيئية المستدامة.

و من جانبه قال المهندس فايز صالح النهدي: بوصفنا المجمع الرائد في المنطقة للصناعات الدفاعية والأمنية، نضع تأمين احتياجاتنا من الطاقة المتجددة على رأس قائمة أولوياتنا. وستمكننا محطة الطاقة الشمسية التي ستقام بالتعاون مع شركة يالو دوور إينرجي بنظام الاستئجار طويل الأمد، بطاقة 4.4 ميجاواط، من تأمين إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وخفض كلفة استهلاكنا الحالي من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى رفع مساهمتنا في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

ولفت إلى أن مشروع المحطة يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية المجمع في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات الكربون.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة يالو دوور إينرجي جيرمي كرين: فخورون بالشراكة مع مجمع توازن الصناعي في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام الاستئجار، هذه الخطوة الهامة تأتي دعمًا لعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في تحقيق أهداف مؤتمر "كوب 28".

وأضاف أن شركة يالو دوور إينرجي التي تأسست في دولة الإمارات، تعيد تأكيد التزامها الوطني من خلال هذه الاتفاقية واختتم قائلاً: هذا أول مشروع لنا في أبوظبي، ونتطلع إلى تزويد المزيد من الشركات في الإمارة بطاقة منخفضة التكلفة ومستدامة لسنوات عديدة مقبلة.