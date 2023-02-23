«موارد دبي» تطلق مختبراً لرفع مستوى السعادة الوظيفية

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مختبراً يشارك فيه موظفوها بأفكارهم ومقترحاتهم لضمان التطوير المستمر لأدوات وأساليب العمل بشكل يساعد في رفع مستويات السعادة للموظفين.

ويعمل المختبر خلال شهر الابتكار يومياً، حيث وفرت الدائرة مساحة مناسبة يمكن للموظفين التواجد فيها في الأوقات التي تناسبهم بما لا يتعارض مع إنجاز العمل اليومي.

ويدير المختبر فريق سعادة موظفي الدائرة الذي يشجع الموظفين على المشاركة، ويجمع المقترحات منهم لتنفيذها بالسرعة الممكنة.

كما يستقبل المقترحات بمختلف الوسائل الأخرى، مثل الاتصال المباشر أو البريد الإلكتروني وغيرهما.

وقال مدير عام الدائرة، عبدالله الفلاسي، إن المختبر يقدم طريقة للتواصل بين الموظفين بشكل سريع وفعال ودون قيود، كما يساعد على توصيل الأفكار والمقترحات بشكل يومي.

وأضاف أن الأفكار التي يتم تجميعها عبر المختبر سيقوم فريق سعادة الموظفين بالاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما المقترحات التي تحتاج لمزيد من الدراسة فستتم دراستها وتطبيقها حال جاهزيتها.