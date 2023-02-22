"الموارد البشرية لحكومة دبي" تطلق مختبراً لرفع مستوى السعادة الوظيفية وتحسين ظروف بيئة العمل

أطلقت الدائرة مختبراً يشارك فيه موظفو الدائرة بأفكارهم ومقترحاتهم التي تهدف إلى ضمان التطوير المستمر لأدوات وأساليب العمل بشكل يساعد في رفع مستويات السعادة ويقدم ابتكارات تقدم الجديد للموظفين.

يعمل المختبر خلال شهر الابتكار بشكل يومي حيث وفرت الدائرة مساحة مناسبة للموظفين يمكنهم التواجد فيها في الأوقات التي تناسبهم بما لا يتعارض مع انجاز العمل اليومي، بحيث يمكن لأي مجموعة من الموظفين سواء كانوا يعملون في نفس القسم أو نفس الإدارة أو كانوا من عدة إدارات يرغبون في تقديم مقترحاتهم حيث تتوفر لهم أدوات الابتكار ووسائل العرض المختلفة.

يدير المختبر فريق سعادة موظفي الدائرة الذي يشجع الموظفين على المشاركة، ويقوم بجمع المقترحات من جميع الموظفين وتنفيذها بالسرعة الممكنة، كما يستقبل المقترحات بمختلف الوسائل التي يقدمها الموظفون من خلال التواجد في المختبر أو عبر الاتصال المباشر أو البريد الإلكتروني وغيرها.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله الفلاسي: "إن المختبر يقدم طريقة للتواصل بين الموظفين بشكل سريع وفعال وبدون قيود كما يساعد على توصيل الأفكار والمقترحات بشكل يومي".

وأضاف أن جميع الأفكار التي يتم تجميعها عبر المختبر سيقوم فريق سعادة الموظفين بالإطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب بشأن المقترحات الجاهزة للتطبيق بشكل مباشر، وأما المقترحات التي تحتاج للمزيد من الدراسة فسيتم دراستها وتطبيقها حال جاهزيتها.

وتتطلع الدائرة من خلال مختلف الفعاليات التي تشارك فيها إلى تقديم كل ما يمكن أن يدعم بيئة العمل الحكومي في دبي، وذلك في سبيل تحقيق الرؤية الطموحة التي رسمتها القيادة الرشيدة.