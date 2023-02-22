تحديث موعد انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب

اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء موعداً جديداً لانطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في 27 فبراير عند الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات، وذلك كما ذكر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكان من المقرر أن تنطلق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، في 26 فبراير 2023، الساعة 11:07 صباحا بتوقيت دولة الإمارات.

وسيخوض المهمة رائد الفضاء سلطان النيادي، اختصاصي مهمة الطاقم الأساسي، في حين سيكون زميله هزاع المنصوري، اختصاصي مهمة، ضمن الطاقم الاحتياطي.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن تفاصيل المهمة، والكشف عن شعارها، وأبرز تفاصيلها، يوم 2 فبراير الماضي، في متحف المستقبل بدبي، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بالهول، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الدكتور عامر أحمد شريف، والمدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء سالم المري، ورائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، والشركاء، وممثلي وسائل الإعلام.