شركات وطنية تعرض منتجات عسكرية مطورة بأياد إماراتية

انطلقت صباح أمس فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 في أبوظبي، اللذين تُنظمهما مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وشهد اليوم الأول عرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع الأرضي والجوي والبحري، وسط حضور لافت للشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية في مختلف مجالاتها.

وبلغ عدد الشركات العارضة 1350 شركة، فيما تشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، ويشارك في المعرض تسع دول جديدة للمرة الأولى، هي أوزبكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، ليتوانيا، الكويت، بنغلاديش، كولومبيا، إضافة إلى موناكو.

وبلغ عدد الأجنحة الوطنية المشاركة في معرض «آيدكس» 41 جناحاً، قدمت أحدث معروضاتها ومنتجاتها العسكرية والدفاعية التي تم تصنيعها بأياد إماراتية، وعقدت العديد من الصفقات خلال اليوم الأول من المعرض.

وأطلقت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، SKYSHIELD النظام الجوي المتكامل متعدد الطبقات والمضاد للطائرات بدون طيار خلال اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس».

ويتكون هذا النظام المدمج من مستشعرات متقدمة وأجهزة رادار ثلاثية الأبعاد وكاميرات كهروبصرية ومحددات اتجاه ومؤثرات وجميعها متصلة بنظام القيادة والتحكم الموحد التابع لـ«إيدج».

وأكد نائب الرئيس الأول للحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية في «إيدج»، وليد المسماري، «نحن فخورون بإطلاق SKYSHIELD في دولة الإمارات والأسواق الدولية».

وأضاف أن «الاستجابة لتهديدات الطائرات المسيرة أصبحت تتطلب نهجاً شاملاً، لذلك فإن هذا الحل الفعال للتصدي لهجمات الطائرات بدون طيار يمتاز بمجموعة رائعة من تقنيات الكشف والاعتراض، ويمكن تعديله لاستخدامه بشكل دائم أو كنظام سريع التركيب والاستخدام».

كما كشفت مجموعة «إيدج» عن 11 حلاً متقدماً في قطاع القيادة المستقلة والمسيّرة بقدرات محسنة لتطبيقات تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية، وذلك على هامش اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، في خطوة ستسهم في تعزيز مكانة «إيدج» كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الدفاع، وكذلك في مجال تطوير وتصنيع الأنظمة المستقلة المتقدمة تكنولوجياً. وتغطي المنتجات والأنظمة المتطورة والجديدة مجموعة واسعة من المهام، بما يضم عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التكتيكية، والدعم اللوجستي، والعمليات القتالية المعقدة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، منصور الملا: «نعتز بإطلاق مجموعة متكاملة (صُنعت في الإمارات) من الحلول القائمة على التكنولوجيا المستقلة، والتي ستمكن عملاءنا من توسيع نطاق وصولهم إلى آفاق وأعماق جديدة عبر بيئات قتالية متعددة».

وكشفت «كراكال»، الشركة الرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في منطقة الخليج العربي عن إطلاق الرشاش الخفيف (CLMG 556) على هامش فعاليات «آيدكس».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كراكال حمد العامري، إن «رشاش (CLMG 556) الجديد هو مشروع مهم بالنسبة لنا، فهو أول رشاش يتم تطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وضع متطلبات المستخدم النهائي في الاعتبار. من الناحية المعيارية، شكلت بيئة العمل والوزن والدقة والمتانة العوامل الأساسية التي دعمت تطوير هذا الرشاش بفضل فريق البحث والتطوير المتميز لدينا. وبأحدث النماذج التكنولوجية وطرق التصنيع المتقدمة، تمكنّا من تطوير رشاش (CLMG 556) الذي شكل علامة فارقة».

وعرضت شركة جال - أمرُك، الإماراتية الرائدة في مجال العمليات العالمية المتخصصة بالتوريد والصيانة، الخدمات الشاملة التي توفرها لطائرة C130 والإمكانات المخصصة لعمليات الإصلاح والاستبدال الأولية والثانوية للتحكم بالطائرات، إلى جانب خدمات الهندسة والطيران ذات الصلة. كما سلطت الضوء على خبراتها في تقديم المشورة التقنية والهندسية لطائرة «بلاك هوك»، والتعديلات التي أجرتها على طائرة UH60 وجميع حلول الإصلاح وتجديد الطائرات.

وكشفت الشركة خلال المعرض عن إمكاناتها المتطورة بما يشمل تبديل القطع لطائرة F-16، وإجراء التعديلات على قطعة كاملة وتفكيكها وإصلاحها واستبدالها وتنفيذ عمليات التجديد وإعادة تركيبها واختبارها ومعالجة المشاكل الموجودة فيها.

وعرضت شركة «أداسي» مروحيتها «قرموشة» إماراتية الصنع وعالية الأداء، إذ يمكنها أن تنقل في وقت واحد مجموعة واسعة من الحمولات، بما في ذلك جهاز استشعار بصري كهربائي مثبت لجمع بيانات الاستخبارات والاستطلاع والاستهداف ليلاً ونهاراً.

وبفضل محرك الديزل منخفض الاستهلاك، وقدرات الاستشعار المتزامن والملاحة الذاتية بدون طيار، توفر المروحية نظاماً مرناً متعدد الاستخدامات قادراً على مواجهة أصعب التحديات في البيئات القاسية. صناعات دفاعية تبادل مجلس التوازن وهيئة تسليح القوات المسلحة المصرية مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية، سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم استراتيجية تطوير الصناعات الدفاعية، وبحث فرص وآليات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين.