شرطة دبي تطلق الدبلوم الأكاديمي في مجال علوم المتفجرات

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي الدبلوم الأكاديمي في مجال علوم المتفجرات «علوم المتفجرات التطبيقية وتكنولوجيا الذخائر»، أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة.

ويهدف الدبلوم الأكاديمي - الذي يستمر لعامين - إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاهزية الفرق التخصصية في مجال إبطال القنابل والتعامل مع المتفجرات والكشف عنها، لتحقيق مؤشر نجاح خطط التعامل مع المتفجرات.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، حرص شرطة دبي على تعزيز المحاور الاستراتيجية الوطنية في مجال توفير الأمن والأمان، مشيراً إلى أن برنامج الدبلوم يستهدف تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال المتفجرات من مختلف المؤسسات الأمنية.

من جهته، أكد مدير إدارة أمن المتفجرات، العقيد هشام السويدي، أن البرنامج يعتبر فكرة ابتكارية جديدة من نوعها في المنطقة، باعتباره الأول من نوعه على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، بما يقدمه لمنتسبيه من فرصة الحصول على مؤهل أكاديمي معتمد في مجال علوم المتفجرات التطبيقية وهندسة الذخائر، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن أربعة مساقات علمية حصلت على مصنفات فكرية، إلى جانب حصول دليل عمل الفكرة الابتكارية على مصنف فكري خاص من وزارة الاقتصاد، واعتماد البرنامج من قبل هيئة دبي للمعرفة على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضح أن الفكرة الابتكارية تعد إضافة نوعية للمنظومة الأمنية لدى إدارة أمن المتفجرات، كما تم الحصول على تسع عضويات دولية منها (اللجنة الفنية الدولية IETC، معهد مهندسي المتفجرات IEXPE) و11 عضوية على المستوى الاتحادي.

وأشار السويدي إلى تنسيب 11 ضابطاً من مرتب إدارة أمن المتفجرات للدفعة الأولى عام 2019، وتخصيص مقعدين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية للدفعة الثانية، والعمل مع الهيئة الوطنية للمؤهلات في عملية اعتماد البرنامج والمدرسة الدولية للمتفجرات ISSEE، وجامعة كراندفيلد بالمملكة المتحدة للتدقيق على المواد العلمية.

ولفت إلى تطبيق الفكرة كنموذج أولي في عام 2019، وتخلل الدبلوم آنذاك ثلاثة مساقات علمية وتطبيقية تمت دراستها على ثلاث مراحل أكاديمية لمدة تسعة أشهر، وتخرج منها 11 ضابطاً من مرتب إدارة أمن المتفجرات.