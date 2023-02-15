محكمة الفجيرة تخصص برنامجاً للابتكار القانوني

خصصت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية برنامجاً لخدمة الابتكار القانوني الذي يضم 20 جهة حكومية ومحلية واتحادية وخاصة لخدمة المستقبل القضائي، من خلال تدريب القانونيين بشكل تقني يمكنهم من صياغة الأفكار الابتكارية وتطبيقها بهدف خدمة كادر الجهاز القضائي في الإمارة.

ويطرح الابتكار القانوني واستشراف المستقبل المقام في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، عدداً من البرامج والشراكات مع عدد من الجامعات بهدف تمكين القانونيين من تطبيق أفكارهم الابتكارية على أرض الواقع للاستفادة منها في المجال القضائي.

وتشارك 20 جهة حكومية ومحلية واتحادية بالبرنامج متمثلة في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ودائرة الموارد البشرية ونادي الفجيرة للفنون القتالية وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار ومحكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية ونيابة الاستئناف بالفجيرة، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومحكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومؤسسة الفجيرة للمواصلات، ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبلدية دبا الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي وهيئة الفجيرة للبيئة وجمعية المحاميين والقانونيين، والمنطقة الحرة بالفجيرة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والإمارات للمزادات ومحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية وغرفة تجارة وصناعية الفجيرة، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية.

وتتمثل البرامج في الذكاء الاصطناعي والقانون والتدريب العملي على التكنولوجيا بالإضافة لأثر التكنولوجيا على العدالة والمشكلات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة وتقنية البلوك تشين، وهي آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال تخزن قاعدة بيانات سلسلة الكتل البيانات في كتل مرتبطة ببعضها، بالإضافة لبرنامج حماية البيانات الشخصية والابتكار القانوني.

وأفادت الدكتورة في كلية القانون بالجامعة الأميركية بالإمارات، إيناس الخالدي، بأن الذكاء الاصطناعي مهيأ لتغيير كل جانب من جوانب الحياة ولا يخفى ذلك على الجانب القانوني الذي بحاجة لإشراك القانونيين بالتعاون مع التقنيين بهدف إيجاد طرق تيسر الأمور القضائية عبر الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم التدريب التقني الكافي لهم بهدف تمكينهم من صياغة الأفكار الابتكارية الخاصة بالذكاء القانوني والاصطناعي.

وأضافت أن البرامج المطروحة من خلال برنامج الابتكار القانوني واستشراف المستقبل تهدف إلى دمج وتمكين القانوني والمحامي والكادر القضائي من استخدام التكنولوجيا الحديثة التي ستسهم في تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، تعمل على تحقيق الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.