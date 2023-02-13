«دائرة المعرفة» تُطلق جائزة أبوظبي التعليمية في 14 مجالاً

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن إطلاق جائزة أبوظبي التعليمية في 14 مجالاً لتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة في قطاع التعليم، وتقديرها مهما كان حجمها؛ سواء كانت أعمالاً يومية بسيطة، أو إنجازات استثنائية، مشيرة إلى أن هذه الجوائز بمثابة إشادة وتقدير للمعلمين الملهِمين، والموظفين المتميزين الذين يبذلون الجهود، ويبتكرون، ويؤثّرون بالآخرين للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأكدت الدائرة، على موقعها، أن الجائزة تحتفي بالبرامج التعليمية عالية الأداء المطبقة في المدارس، وبتفوق المدارس في تحصيل النتائج المتميزة في الاختبارات الموحدة والدولية، بهدف تسليط الضوء على العمل الجماعي المثمر الذي يقف وراء نجاح الطلبة.

وتشمل مجالات الجائزة 14 فرعاً للأفراد والمدارس تتضمن جائزة البطل المجهول لتكريم الأبطال المجهولين الذين يتركون أثراً عميقاً في جوانب الحياة المدرسية من خلال التأثير الإيجابي على تجارب الطلبة كافة، وجائزة أفضل ممارسات التطوير والتحسين لتكريم المدارس التي نفذت مشروعات تطويرية تتسم بقدر كبير من الفاعلية وذات تأثير واضح ونتائج لافتة تنعكس بدورها على نتائج الطلبة وتعززها، وتضمن تقديم تعليم نوعي، وجائزة المعلم المتميز للاحتفاء بالدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون المتحمسون والمتفانون ممن يحدثون كل الفرق في الفصل الدراسي.

وتتضمن بقية المجالات جائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية لتكريم البرامج الأكثر جاذبية وتأثيراً في تحسين مهارات اللغة العربية قراءةً وكتابةً، وجائزة أفضل مدير للعام لتقدير المهارات القيادية والإدارية الاستثنائية التي يمتلكها مديرو المدارس، وجائزة أفضل برنامج قرائي لتكريم البرنامج القرائي المدرسي الأفضل والأشد تأثيراً، والمصمم لتحسين مهارات القراءة وتشجيع الطلبة على تبنّي القراءة والتعلق بها.

كما تشمل مجالات الجائزة، جائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج للاحتفاء بالإنجازات البارزة في ممارسات إدماج الطلبة أصحاب الهمم، وجائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور لتكريم المدارس التي تستثمر في تطوير مبادرات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وتُمنح للبرنامج أو المبادرة المدرسية الأفضل والأكثر تأثيراً في تحسين صحة الطلبة ورفاهيتهم، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني لتكريم المدارس التي تستثمر في برامج التطوير المهني المتميزة لقادتها ومعلميها، وجائزة الإنجاز المتميز في الاختبارات المعيارية، وجائزة الإنجاز المتميز في الاختبارات المعيارية الموحدة.

وأشارت الدائرة إلى إمكانية تقدم جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية بطلبات المشاركة في جوائز أبوظبي التعليمية، ويمكن للمدارس ترشيح شخص واحد عن جائزة واحدة كل عام، حيث ستمنح الجوائز بحسب الفئات، ويتم منحها للمدرسة أو للأفراد العاملين في المدارس من أصحاب الإنجازات البارزة، أو للبرامج المطبقة فيها، وسيحصل الفائزون في كل فئة على جوائز نقدية.

وذكرت الدائرة أن تقديم الطلبات للترشح مستمر حتى 17 مارس المقبل، فيما سيتم التقييم في الفترة من 20 مارس - 11 أبريل، والتحقق من النتائج خلال الفترة من 12 أبريل - 12 مايو 2023، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز أبوظبي التعليمية الذي سيقام في مايو 2023.

الجوائز بمثابة إشادة وتقدير للمعلمين الملهِمين.