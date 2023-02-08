السفير التركي يشيد بجهود الإمارات في تقديم المساعدات لبلاده

زار سفير جمهورية تركيا لدى الدولة توجاي تونشير ، بمرافقة قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اللواء الركن صالح بن مقرن العامري، مطار الريف في أبوظبي.

واطلع على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي ، وأثنى على دور القيادة الرشيدة ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، مشيدا بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.