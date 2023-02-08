السفير التركي يشيد بجهود الإمارات في تقديم المساعدات لبلاده
زار سفير جمهورية تركيا لدى الدولة توجاي تونشير ، بمرافقة قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع اللواء الركن صالح بن مقرن العامري، مطار الريف في أبوظبي.
واطلع على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي ، وأثنى على دور القيادة الرشيدة ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، مشيدا بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news