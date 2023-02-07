شرطة أبوظبي تزور أطفال مرضى السرطان في توام

زار وفد من شرطة أبوظبي وحدة أورام السرطان بمستشفى توام في مدينة العين واطمأن على صحة أطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج ويقاومون المرض في بيئة صحية سليمة ووزع الهدايا عليهم لإدخال البهجة في نفوسهم وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمرضى السرطان والذي يصادف الرابع من فبراير سنوياً.

وأشاد المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع العين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية الدكتور سلطان الكرم بمبادرة شرطة أبوظبي الإنسانية وتعاونها المستمر ودورها الريادي في تعزيز الأمن وتقديم الدعم الإنساني والمجتمعي لأفراد المجتمع.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تبث في نفوس الأطفال السعادة وتشعرهم بوجود من يهتم بهم ويقف إلى جانبهم والتحدث معهم لمنحهم القوة والشجاعة لتخطي هذه المرحلة.