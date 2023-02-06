حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة اكستر البريطانية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، وفداً من جامعة اكستر البريطانية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مشيداً سموه بالعلاقات المتميزة والتواصل الدائم بين جامعة اكستر والشارقة، والتعاون المثمر في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية، ما يسهم في توفير أفضل الفرص للتبادل العلمي المنشود بين المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالتعليم وتطوير كافة أركانه فيما يتعلق بالخطط والمناهج الدراسية والطلبة والأساتذة، إلى جانب البحث العلمي الذي يمثّل تطوراً متقدماً لتجربة المؤسسة العلمية، وذلك عبر الاستفادة من مستويات وجهود أعضائها من العلماء والأكاديميين والمساهمة في تطوير المجتمع في كافة المجالات.

وناقش اللقاء مجالات وفرص التعاون في تطوير التعليم وتحسين طرائق التدريس، وتدريب المعلمين لضمان أفضل مخرجات تعليمية تسهم في تطوير مستويات الطلبة، والقائمين على العملية التربوية التي تعمل الشارقة على الارتقاء بها وفق أحدث الممارسات العالمية في الحقل التربوي، وذلك ضمن استراتيجية الإمارة في دعم التعليم وتطوير أركان العملية التعليمية.

من جانبه أشاد وفد جامعة اكستر بدعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة الكبير بالعلم والمعرفة، وحرص سموه على نشر التعليم والارتقاء بمستويات الجامعات والأكاديميات المتنوعة والمتخصصة التي تضمها إمارة الشارقة، وتحظى برعاية كاملة من سموه، مما جعل الشارقة منارةً علمية مرموقة.

وفي نهاية اللقاء قام صاحب السمو حاكم الشارقة بصحبة الوفد بجولة في أقسام وقاعات دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تعرّف الوفد على ما تضمه الدارة من مخطوطات وخرائط وصور قديمة تعكس تاريخ الإمارة خلال الفترات والعقود المختلفة، كما شاهد سموه والوفد جزءاً من فيلم وثائقي عن مطار الشارقة القديم، إلى جانب الاطلاع على ما تضمه المكتبتين الأجنبية والعربية من كتب ومراجع تاريخية هامة، والمقتنيات الجغرافية والتاريخية النادرة.

حضر اللقاء والجولة كل من .. رئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي، ورئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي علي إبراهيم المري، ورئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي، ومن جامعة اكستر كل من رئيس الجامعة والمدير التنفيذي الدكتورة ليزا روبرتس، ونائب رئيس الجامعة للمشاركات العالمية الدكتور ريتشارد فوليت، وعدد من نواب الرئيس والعمداء من الكليات بالجامعة.