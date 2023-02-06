«نقل عجمان» تطلق «ركن الابتكار» لدعم التنمية المستدامة في النقل

نظمت هيئة النقل في عجمان أول فعالية افتتحت بها شهر الإمارات للابتكار، وأطلقت من خلالها «ركن الابتكار»، والذي ستتم فيه مشاركة الأفكار والاقتراحات الإبداعية، وعقد ورش عمل ومبادرات طوال شهر فبراير.

يأتي ذلك، لدعم الابتكار في مجال النقل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على إشراك الموظفين في تطوير الخدمات وتحسين سير العمل للوصول إلى خدمات استباقية تسهم في تحسين جودة الحياة.

وغيّرت هيئة النقل من أسلوب نقل المعرفة من خلال مسابقة «خريطة الابتكار»، والتي تهدف إلى نقل معلومات عن الخدمات المقدمة من مختلف المؤسسات التابعة للهيئة، بما يضمن تحقيق الاستفادة والحصول على المخرجات لتطوير منظومة النقل في إمارة عجمان.

وتنظم هيئة النقل في عجمان مبادرات ابتكارية في شهر فبراير المقبل، تماشياً مع توجهات القيادة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تركيزها على إشراك أفراد المجتمع في تطوير الخدمات المقدمة، وتحسين سير العمل للوصول إلى خدمات استباقية تسهم في تحسين جودة الحياة.

وتُقام مبادرات طوال الشهر وتشمل مبادرات العصف الذهني وتحسين تجربة المتعامل. وتستهدف المبادرات موظفي الهيئة والجمهور وطلبة الجامعات والمدارس، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من شهر الابتكار والحصول على المخرجات لتطوير منظومة النقل في إمارة عجمان.

ودعت الهيئة الجمهور إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في فعاليات الابتكار ضمن المبادرات المطروحة.

وأكد المدير العام للهيئة عمر محمد لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعميم وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار الحكومي في جميع القطاعات، وتعزيز الاستفادة من الحلول والأفكار الإبداعية لابتكار خدمات تسهم في مواصلة عمليات التطوير المستمر في مختلف المجالات.