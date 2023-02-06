حفر

طالب قارئ يسكن في عجمان الجهات المعنية بالعمل على ترميم بعض الشوارع الداخلية في الإمارة التي تضررت جراء هطول الأمطار الأخيرة، وحدوث تشقق وحفر تعرقل حركة السير وتضر بالمركبات.

طريق

لاحظ مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان أن عمليات تطوير الشارع تسير بوتيرة متسارعة وصولاً إلى اكتمال إنجازه، الأمر الذي يترقبه سكان المدينة الذين يتطلعون لحركة انسيابية أفضل للسير.

دراجة

نسي آسيوي يبلغ من العمر 29 عاماً المكان الذي أوقف فيه دراجته النارية، فأبلغ الشرطة عن سرقتها، ما دفعها إلى تحرير بلاغ كاذب حياله بعد العثور على الدراجة بخمسة أيام، لكن محكمة جنح دبي برأته.

التزام

لاحظ قارئ أنه رغم وجود لافتات تحذيرية في محطات الوقود تطالب السائقين بإطفاء المحركات أثناء عملية التزود بالوقود تفادياً لحدوث الحرائق، فإن غالبية السائقين لا يلتزمون بذلك.

أسعار

أعرب قراء عن اعتقادهم بأن مستشفيات خاصة في الدولة تبالغ في أسعار التحاليل الطبية والعلاج في قسم الطوارئ بشكل لافت، ما يشكل عبئاً كبيراً على حملة البطاقات الصحية الذين يدفعون نسبة من قيمة أي خدمة، ودعوا الجهات المعنية إلى مراقبة تلك المستشفيات.

أمطار

طالب سائقون بسرعة سحب مياه الأمطار المتراكمة في المنطقة التي تقع وراء سيتي سنتر الشارقة، على غرار المناطق الأخرى في الإمارة التي تحظى باهتمام فوري وملموس.



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