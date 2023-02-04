في يوم البيئة الوطني.. 9 محطات رئيسية في مسيرة الإمارات نحو مستقبل مستدام

تحتفي دولة الإمارات، في الرابع من فبراير من كل عام بـ "يوم البيئة الوطني" والذي يقام هذا العام بنسخته السادسة والعشرين، تحت شعار "نحو مستقبل مستدام"، تزامناً مع عام الاستدامة، واستضافة الإمارات لمؤتمر "COP28" لاحقاً هذا العام، وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه في يوم البيئة الوطني، ننطلق معاً نحو مستقبل مستدام، لنستهل عام الاستدامة

من خلال العمل على حماية بيئتنا وضمان استدامة مواردها الطبيعي.

وقالت وزيرة التغيير المناخي والبيئة، مريم المهيري: "يوم البيئة الوطني هو مناسبة تعزز من خلالها جهود حماية البيئة والعمل من أجل الحفاظ على موارد دولة الإمارات الطبيعية وتنوعها البيولوجي، ونرفع اليوم شعار هذا العام "نحو مستقبل مستدام" والذي يتزامن مع عام الاستدامة لنعمل معاً لإيجاد حلول عملية مستدامة للتحديات المناخية والبيئية والعالمية.

فيما أكدت الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، الدكتورة، شيخة سالم الظاهري، أن احتفال هذا العامل بيوم البيئة الوطني الذي يحمل شعار "من أجل مستقبل مستدام" يتماشى مع رسالة ورؤية الهيئة التي نجحت بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة لضمان

مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة وفي هذا اليوم نتطلع إلى الاستفادة من إنجازاتنا لتكون القاعدة التي تنطلق منها إلى آفاق أرحب من التقدم والاذدهار في مجال حماية البيئة ومواردنا الطبيعية.