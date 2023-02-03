تطبيق جديد لـ«ركوب الدراجات في الواقع الافتراضي»

عرضت كليات التقنية، ضمن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة، مشروع تخرج بعنوان «ركوب الدراجات في الواقع الافتراضي»، يعتمد على تجربة مثيرة لركوب الدراجات والتنقل عبر معالم المدينة ومناظرها الطبيعية.

وواصلت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في الدولة، أمس، تنظيم فعاليات وأنشطة، لتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات تحسن حياة الناس، فقد نظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حملة «100 فكرة للإمارات 2031»، وهي حملة إلكترونية لاستقطاب 100 فكرة واقتراح من موظفي الهيئة حول عام الاستدامة واستراتيجية «نحن الإمارات 2031»، على أن تستمر طوال شهر الابتكار.

ونظّمت كليات التقنية العليا في الشارقة نقاشاً مفتوحاً حول مختبر ريادة الأعمال، حيث يقوم مختبر ريادة الأعمال لطلاب الشارقة بمشاركة خبراتهم في مجال ريادة الأعمال مع الطلاب الحاليين، لتشجيعهم على البدء بفكرة أو مشروع خاص بهم.

ونظّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة تدريبية بعنوان «استشراف مستقبل الأعمال 2071»، بهدف توعية المشاركين بأحدث الآليات التي يمكن اتباعها، والتحديات التي يمكن مواجهتها والتعامل معها.

وتواصلت أمس لليوم الثاني فعاليات المهرجان الوطني السنوي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم. وتضمن ثلاث مسابقات أساسية، هي: مسابقة الإمارات للعالم الشاب، ورواد أعمال صغار، ومسابقة رائد الأعمال القادم.

كما استمرت فعاليات هاكاثون الإمارات، الذي يعد أكبر حدث تنافسي للابتكار من نوعه في المنطقة، تنظمه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ضمن جهودها لنشر ثقافة التحول الرقمي في الإمارات. ويجمع هاكاثون الإمارات فئات المجتمع من طلاب جامعات ومدارس ثانوية، وموظفين، ورواد أعمال، ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وغيرهم، للعمل على تطوير حلول وأفكار في المجالات التي يحددها الهاكاثون، باستخدام البيانات المتاحة.

وتأتي إقامة الفعاليات تحت إشراف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.