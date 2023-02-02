تقييم

لاحظ ذوو طلبة في مدارس خاصة وجود حركة نشطة واستعدادات مكثفة، استباقاً لزيارات ميدانية للجنة التقييم الخاصة بأداء ومستوى هذه المدارس، للتأكد من مدى جودة وكفاءة البيئة التعليمية فيها.

خدمة

نوّه قارئ يتعامل مع هيئة الصحة في دبي بما وصفه بالخدمات المميزة التي تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى دبي، من خلال خدمة التأمين الصحي التابع للهيئة.

تحديث

قالت متعاملة مع أحد البنوك الإسلامية إنها زارت فرع البنك لتحديث بياناتها، وأخذت الموظفة جميع المستندات، لكنها فوجئت بأن الموظفة لم تحدّث البيانات على نظام البنك، ما اضطرها إلى الذهاب مرة أخرى للفرع بعد ثلاثة أسابيع من المحاولة عبر التطبيق الذكي الذي لم يقبل المستندات.

أسعار

فوجئت متسوقة تتعامل مع محل شهير لبيع اللحوم في أبوظبي، بزيادة 10 دراهم على سعر نوع معين من اللحوم، وعندما اعترضت، تراجع البائع عن الرفع مباشرة، مطالبة بضرورة مراقبة أسعار منافذ البيع حماية للمستهلكين.

أجهزة

اشتكى قراء قيام بنوك بتقليص أجهزة الصرّاف الآلي في المراكز التجارية، الأمر الذي يجعلهم يعانون في الحصول على النقود السائلة، ويعرقل إنجاز بعض المعاملات المصرفية الأخرى.

مخالفة

تسببت سائقة في ازدحامات مرورية خانقة مقابل مدرسة الكمال في منطقة العزرة بالشارقة، نتيجة قيادة مركبتها على الطريق بشكل معاكس، ما أدى إلى إغلاقها الطريق وتسببها في تكدّس المركبات أمام المدرسة.



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