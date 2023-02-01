شهر الابتكار ينطلق بفعاليات متنوعة في مختلف إمارات الدولة

انطلقت فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، أمس، في نسخته الثامنة، والذي يعد الحدث الوطني الأكبر من نوعه، ويشهد تنظيم فعاليات وأنشطة في إمارات الدولة كافة، طوال شهر فبراير، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في تحسين حياة الناس، لتكون الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً.

ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» التي تقام بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع، ويحتضن في دورته الحالية مشاركات عالمية، للمرة الأولى منذ إطلاقه، من عدد من الدول، ما يعد إضافة نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيداً لما يتمتع به من سمعة عالمية بين أفضل مهرجانات الابتكار في العالم.

وينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي نسخة جديدة لجائزة الإمارات تبتكر، يتم الاحتفاء بالفائزين فيها بنهاية فبراير، تشمل سبع فئات هي: أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، وأفضل ابتكار في الخدمات الاجتماعية، وأفضل ابتكار جذري، كما تشهد الجائزة إضافة فئة جديدة تتمثل في أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، ما يترجم جهود المركز للاحتفاء بأكثر المبادرات والمشاريع المبتكرة تأثيراً في صناعة مستقبل دولة الإمارات، والتي تسهم في دعم توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تعكس رؤى القيادة المستقبلية.

كما ينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ضمن الفعاليات مبادرة جديدة يتم من خلالها اختيار منتجات إماراتية مبتكرة لعرضها في معرض الإمارات تبتكر الذي ينظم في القرية العالمية في دبي، وسيتم تسويق هذه المنتجات بالتعاون مع شركة «نون» عبر منصتها «نون محلي»، بهدف دعم المبتكرين الإماراتيين والمنتجات المحلية المبتكرة.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، أجندة فعاليات شهر الإمارات تبتكر 2023 في الهيئة، فيما تنظم اليوم فعالية بعنوان 100 فكرة للإمارات 2031، ويتم خلالها الإعلان عن حملة إلكترونية لاستقطاب 100 فكرة واقتراح من موظفي الهيئة حول عام الاستدامة واستراتيجية «نحن الإمارات 2031»، على أن تستمر طوال الشهر.

فيما نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، تحدي الـ25، الذي يرتكز على اختيار تحدٍ يواجه الهيئة وحله نهائياً من الإدارات المعنية، ويعتبر مبادرة من المبادرات المستمرة في شهر الابتكار منذ عام 2020، حيث يقوم فريق الابتكار بحصر التحديات الخاصة بالعملاء والخدمات، واختيار التحدي وحله نهائياً، بدءاً من الإدارة المعنية مروراً بالإدارات الأخرى في 25 يوم عمل.

وأطلقت بلدية مدينة العين، أمس، نشرات إلكترونية لمشاريع ومبادرات مبتكرة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الداخلية، لتسليط الضوء على شهر الإمارات للابتكار 2023.

وفي إمارة الشارقة، انطلقت أمس فعاليات في المشروع المبتكر لألعاب الأطفال «صندوق المرح»، وهو مركز ألعاب داخلي مصمم بعناية وبطريقة مبتكرة وجذابة وممتعه لجميع الأعمار، ويقدم تجربة فريدة من نوعها من خلال سلسلة من الأنشطة التي تساعد على التنمية البدنية والعاطفية والاجتماعية للأطفال، حيث يضمن المركز إبقاء الأطفال مستمتعين ولساعات طويلة.

وفي الفجيرة تبدأ الفعاليات يوم 7 الجاري، حيث تنظم إدارة الدفاع المدني «معرض السلامة»، ويشمل استعراض للمعدات الحديثة وآخر التطورات في مجال الوقاية من الحريق.

فيما أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق حزمة من الفعاليات المميزة خلال شهر الابتكار 2023 «الإمارات تبتكر» خلال حفلٍ نظّمته أمس بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، وعدد من قيادات الجامعة والأكاديميين والطلبة.

وتضمن حفل الإطلاق معرضاً لمشاريع مميزة لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة في الجامعة، حيث استعرض قسم الزراعة التكاملية مقارنة لأعشاب الكزبرة، وإنشاء وحدات الزراعة المائية في تقنية المغذيات، فيما استعرضت كلية الهندسة مفاصل الألواح الممتدة من الأنبوب إلى الأنبوب باستخدام عملية لحام التحريك الاحتكاكي لتطبيقات المبادلات، فيما قدّم قسم الهندسة الكيميائية والبترولية طريقة لاستعادة الأمونيا من المياه الملوثة، بما في ذلك النفايات السائلة والمحاليل المائية. وعرض مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية عدداً من المشاريع ذات الصلة بالاستدامة الزراعية.

«محمد بن راشد للابتكار» ينظم نسخة جديدة لجائزة «الإمارات تبتكر» يتم الاحتفاء بالفائزين فيها بنهاية فبراير.