تجديد تأشيرات السياحة والزيارة إلكترونياً

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد أذونات الدخول، سواء الزيارة أو السياحة أو غيرهما إلكترونياً، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، ويبلغ زمن إنجاز الخدمة 48 ساعة.

وبينت الهيئة أن خطوات التقديم على خدمة التمديد، تشمل خمس خطوات، الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام الخدمات الذكية، وتقديم طلب تمديد إذن دخول، وإرفاق متطلبات الخدمة، ودفع الرسوم والضمانات المالية، إن وجدت، وإرسال الطلب، ليتم استقبال وتدقيقه، وأخيراً تسلّم الإشعار بالموافقة وطباعة إذن الدخول الإلكتروني، في حال الموافقة على الطلب، ويمكن تنفيذ خدمة تمديد إذن الدخول من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة.

وأفادت الهيئة بأن مدة التمديد لإذن الدخول تعتمد على نوع الإذن، من حيث المدة وعدد مرات تقديم طلب التمديد، وتكون مدة التمديد 30 أو 90 يوماً.

وتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحديد الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر.

ويضم نظام التأشيرات الجديد، ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواء لسفرة واحدة أو لسفرات عدة، ويجوز تمديدها مدة أو مدداً مماثلة، وتصنف التأشيرات حسب الغرض من الزيارة، وهي: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن أذنونات الدخول للسياحة والزيارة وإذن دخول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، تمدد 30 يوماً مرتين.

وبالنسبة لأذون الدخول للعلاج والدراسة، فتمدد لمدة 90 يوماً، بينما أذون مرافقي مواطني دول مجلس التعاون تمدد 60 يوماً.