بلدية الشارقة تتعامل وفق خطة استباقية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توزيع أكثر من 185 صهريجاً ومحطة ضخ، للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة ومدينة الشارقة على وجه الخصوص، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، حيث تحركت فرق عمل طوارئ الأمطار التابعة للقطاعات الأربعة بلجنة طوارئ الأمطار في البلدية للتعامل مع تجمعات المياه وفقاً للخطة الاستباقية وبدأت في تصريفها على الفور ما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في مختلف الطرق والميادين والأنفاق. وأوضحت البلدية أن فرق عملها تبذل جهوداً كبيرة في جميع مناطق مدينة الشارقة حالياً ويتواصل العمل على مدار الساعة لسحب تجمعات المياه والتعامل مع آثار المنخفض الجوي وتقلبات الطقس، كما تؤدي البلدية دوراً محورياً مع الجهات المعنية في الإمارة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.