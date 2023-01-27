جمارك أبوظبي تضيف إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات من خارج الدولة

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وفي إطار "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت وتقديم خدمات جمركية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.

يأتي الإعلان عن ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف الذكرى الـ 70 لتأسيس منظمة الجمارك العالمية.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة للأفراد غير المقيمين التخليص على البضائع الشخصية عبر إنشاء حساب للدخول بالهوية الرقمية من خلال استخدام جواز السفر، كما يمكن للشركات غير المسجلة في دولة الإمارات الاستفادة من الميزة بعد استكمال إجراءات تسجيل ودفع الضرائب، بالإضافة إلى الاستفادة من التعبئة التلقائية لبعض الحقول عند استخدام قوالب محددة، وتسهيل إنجاز طلب التخليص عبر صفحة إلكترونية واحدة لكافة الأجهزة الذكية لجميع الفئات.

كما تعمل الخاصية الجديدة المتوفرة في خدمة التخليص على البضائع المطورة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، على تقديم تجربة بلا جهد للمتعامل، حيث يمكن للأفراد ومجتمع الأعمال والشركات من خارج الدولة الاستفادة منها وتخليص بضائعهم عند دخولها أو خروجها من المنافذ الجمركية عبر أراضي إمارة أبوظبي وبين المناطق الحرة في الدولة أو إمارة أخرى أو الدول المجاورة، إذ تُعنى خدمة التخليص على البضائع بالسلع التي يتم استيرادها في حالات الإدخال التجاري والإدخال الشخصي واستيراد المقاصة والإدخال المؤقت للبضائع أو السلع التي يتم تصديرها وإعادة تصديرها وفي حالات إعادة تصدير المقاصة، أو السلع العابرة بالترانزيت.