أمطار مصحوبة بـ"برق ورعد" .. و"الأرصاد": عدم استقرار الأحوال الجوية حتى الجمعة

تشهد الدولة اعتباراً من غدٍ الأربعاء حالة عدم استقرار جوي نتيجة مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة.

فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تميل درجات الحرارة للانخفاض، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية، تصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس بعد غدٍ الخميس يشهد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي ليبقى غائماً جزئياً إلى غائم، وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، منوهاً إلى أن الرياح تظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع أحيانا السحب الركامية، تصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً، مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

