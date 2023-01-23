«طرق دبي» تفتتح مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين، حتى دوار المدينة الأكاديمية، بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، وافتتاح جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيليكون، بطول 120 متراً، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية قدرها 14 ألفاً و400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الاتجاهين.

ويخدم المشروع واحة دبي للسيليكون، وأكثر من 25 جامعة وكلية و27 ألفاً و500 طالب وطالبة، إلى جانب المشاريع التطويرية في المنطقة، وتعتزم الهيئة مستقبلاً تطوير الشارع في الجزء الممتد من المدينة الأكاديمية، حتى تقاطعه مع شارع العوير.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بسرعة إنجاز مشاريع الطرق وأنظمة النقل، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي.

كما يأتي في إطار الخطة الشاملة للهيئة، لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق دبي، وترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

وأضاف أن المشروع تضمن تعزيز المداخل والمخارج من وإلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، من خلال الربط مع تقاطع شارع دبي ـ العين، وتوسعة الشارع إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، وتنفيذ جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيليكون بطول 120 متراً، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع أسفل الجسرين محكوم بإشارات ضوئية، يشمل 20 مساراً في جميع الاتجاهات، بطاقة استيعابية 8000 مركبة في الساعة، لتحقيق انسيابية الحركة المرورية المؤدية لواحة دبي للسيليكون، وجامعة زايد.

كما تضمن المشروع أعمال تطوير الحركة المرورية على دوار المدينة الأكاديمية، إلى جانب خدمات إنارة الشوارع لمرافق الطرق السريعة.

وأوضح أن مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان (شرقاً باتجاه العوير)، يأتي استكمالاً لجهود الهيئة التي بدأتها بتطوير امتداد الشارع، بتنفيذ طريق بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، بدءاً من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين حتى الدوار القائم على شارع اليلايس.

وشمل تطوير تقاطعات عدة مع شبكة الطرق المحيطة، حيث جرى تنفيذ تقاطع مجسر عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من مدخل القرية العالمية للقادمين من شارع الإمارات، وتنفيذ دوار محكوم بإشارات ضوئية عند تقاطعه مع طريق القدرة، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية مع طريق حصة، موضحاً أن «الحلول المرورية لتطوير هذه التقاطعات مرحلية، وسيجري تطويرها مستقبلاً بحزمة من الحلول المرورية النهائية».