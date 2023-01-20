مكاتب طباعة: 100 درهم زيادة على رسوم «الهوية»

أبلغ متعاملون ومكاتب طباعة «الإمارات اليوم»، أنه تمت زيادة رسوم معاملات الإقامة وإصدار وتجديد بطاقة الهوية، بقيمة 100 درهم عن كل معاملة، ابتداء من أول من أمس.

وذكرت مكاتب طباعة، أنها بدأت في تحصيل رسوم تقدر بـ386 درهماً، نظير إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الإماراتية لتجديد الإقامة لمدة سنتين، بزيادة قدرها 100 درهم، وكذلك بالنسبة لجميع معاملات الجوازات.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر تطبيقها الذكي، بشأن رسوم إصدار أو تجديد بطاقة الهوية، أن رسوم إصدار البطاقة تبلغ 100 درهم في السنة، ورسوم الخدمات الذكية 100 درهم، ورسوم الهيئة ورسوم الخدمات الإلكترونية تبلغ 50 درهماً، فيما تبلغ رسوم الخدمات المستعجلة 150 درهماً، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة مجاناً.