حاكم الشارقة يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، في قصر البديع، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة الشيخ خالد بن هلال المعولي.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بمعالي رئيس مجلس الشورى العماني والوفد المرافق له، مشيراً إلى الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين، مؤكداً على عمق العلاقات الاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة أبرز المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين وازدهار المنطقة.

وتناول اللقاء الحديث حول الحقب التاريخية للحضارة العُمانية وأهمية توثيقها من خلال التحقيقات والأبحاث العلمية والكتب التاريخية، إضافة إلى تعزيز مجالات التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية والثقافية في البلدين.