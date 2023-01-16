خورفكان تشهد ختام مهرجان الشارقة للشعر العربي

شهدت مدينة خورفكان ختام فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي في أمسية شعرية أقيمت في المجلس الأدبي، بحضور مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة المنسق العام للمهرجان محمد إبراهيم القصير ومدير بيت الشعر محمد البريكي وكوكبة من ضيوف المهرجان ومحبي الشعر.

شارك في الأمسية الشعراء: حازم مبروك "مصر" وخديجة السعيدي" المغرب" وسعود اليوسف "السعودية" وناهدة شبيب "سوريا" وعصام البخيت "السودان" وحسن قطوسة "فلسطين" وخالد بودريف "المغرب".

وفي ختام الأمسية كرم محمد إبراهيم القصير الشعراء المشاركين في الأمسية والإعلاميين وضيوف المهرجان.