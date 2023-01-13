«الأرصاد»: الأمطار مُستمرّة .. وارتفاع تدريجي في «الحرارة»

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد الطقس غداً، استمرار فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر الغربية والبحر، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع التدريجي، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خفيف في بحر عمان.



وأشار المركز إلى أن طقس الأحد، يبقى غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي خفيف في بحر عمان.



وأوضح أن طقس الإثنين المقبل، سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على السواحل والجزر، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يصبح طقس الثلاثاء المقبل، رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يتحوّل إلى غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً غرباً ليلاً، مع احتمال سقوط أمطار ، منوهاً إلى حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة.