سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. جاسم محمد خميس بن طليعة.

2. خالد عبدالله الرابوي.

3. سالم راشد سالم الجنيبي.

4. عبدالله سالم علي بن معدن الكتبي.

5. علي صالح علي سمبيج آل علي.

6. محمد جمعة حمد المشغوني.

7. محمد علي عبدالله الغزال الشامسي.

8. منصور محمد علي الياسي.

9. ياسر عمر يوسف جاسم الدوخي.

ونصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.