نظافة

طالب مستهلكون بإلزام العاملين في منافذ بيع الأطعمة بمراكز التسوّق، باتباع المعايير الأساسية للنظافة، حيث لا يرتدي بعضهم قفازات بلاستيكية أثناء العمل وإعداد طلبات الزبائن، أو لا يستخدمونها بشكل دائم.

عبوات

تساءل مستهلكون عما إذا كانت هناك مدة زمنية محددة لاستخدام عبوات المياه كبيرة الحجم من شركات التعبئة، لافتين إلى أن بعضها قديمة، وتبدو عليها آثار الاستخدام الطويل، بما في ذلك الجزء الخارجي، فضلاً عن عنق العبوة.

معلومات

تطلب دوائر رسمية من الصحافيين عدم التواصل المباشر مع المسؤولين فيها أو طلب تلقي أي معلومات أو أخبار تخص دوائرهم، والاعتماد فقط على الأخبار التي تصل إليهم عن طريق مكاتب الاتصال المؤسسية، الأمر الذي يعيق عمل الصحافيين ويحرم القراء حقهم في المعلومات.

«سكوتر»

اشتكى سائقون من أن بعض سائقي آلة الـ«سكوتر الكهربائي»، لا يكتفون فقط بالقيادة في شوارع الطرق السريعة الممنوعة عليهم، بل ويجازفون بتحميل ركاب آخرين معهم، خلافاً للتعليمات التي تمنع الركوب الثنائي للبالغين، لأن هذه الوسيلة مصممة لراكب واحد.

مدارس

طالب ذوو طلبة في منطقة الورقاء بتوسيع الشارع الرئيس المؤدي إلى منطقة المدارس، لافتين إلى تكدس المركبات خلال أوقات الذروة على الرغم من الجهود التي تبذلها شرطة دبي لتنظيم حركة السير، مشيرين إلى أن الشارع عبارة عن حارتين فقط للذهاب والعودة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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