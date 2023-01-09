«الأرصاد»: انخفاض في «الحرارة» غداً.. وأمطار حتى نهاية الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اليوم عودة فرصة سقوط أمطار، إذ يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، يصبح غائماً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والبحر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج مساءً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس غدٍ سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، لافتاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس المقبل، سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً، مثيرة للغبار خصوصاً شرقاً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً، خصوصاً شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة المقبل غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر بعد الظهر، مع استمرار احتمال سقوط أمطار، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ويكون متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتشهد الدولة خلال شهر يناير الجاري، انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويرجع ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها، مشيراً إلى أن الدولة تشهد خلال هذا الشهر نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ، فيما تزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيّئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

• طقس غدٍ سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق.