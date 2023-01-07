«الأرصاد»: منخفضات جوية متـــوقعة خلال يناير

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار، اليوم، على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، نتيجة لاستمرار تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن المنطقة تتأثر خلال شهر يناير الجاري بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.

وأوضح المركز أن الطقس يكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس يصبح رطباً غداً صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويتحول إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تبقى الرياح شمالية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10كم/س إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتابع أن طقس الثلاثاء المقبل سيظل رطباً صباحاً على السواحل، يصبح غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ليتحول إلى غائم ليلاً على بعض المناطق، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يعود طقس الأربعاء المقبل غائماً جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار، خصوصاً على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، لافتاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأفاد بأن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز، فإن شهر يناير الجاري يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً، وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويرجع ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها، مشيراً إلى أن الدولة تشهد خلال هذا الشهر نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ، فيما تزداد الرطوبة النسبية، خصوصاً في الصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.

• المنطقة تتأثر خلال يناير الجاري بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط.