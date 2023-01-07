«الأرصاد»: أمطار مُستمرّة.. وارتفاع متبوع بـ«انخفاض» جديد في «الحرارة»

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص سقوط الأمطار غداً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، نتيجة لاستمرار تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس يكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين يصبح رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويتحول إلى غائماً جزئياً بوجه عام، فيما تبقى الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيظل رطباً صباحاً على السواحل، يصبح غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، ليتحول إلى غائم ليلاً على بعض المناطق، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يعود طقس الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق، مع عودة فرصة سقوط أمطار خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأفاد بأن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.