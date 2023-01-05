طرق دبي تنجز 75% من مشروع نظام الطاقة الشمسية لمبانيها ومرافقها

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إنجاز نسبة 75% من مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية لمبانيها ومرافقها، حيث أنجزت إدارة المرافق والمنشآت مشروع تركيب الألواح الشمسية على مجموعة من المباني والمنشآت التابعة للهيئة بالشراكة مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون (كربوندبي) وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دبي ودعماً لمبادرة "شمس دبي" واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والطاقة المتكاملة.

وأوضح مدير إدارة المرافق والمنشآت بالهيئة المهندس عبد الرحمن الجناحي، أنه من المتوقع أن يبلغ انتاج الطاقة الشمسية 21 ميغاواط (21MWp) شهرياً، وبالتالي توفير ما يعادل 50% منقيمة فواتير الكهرباء المُستهلـكة للمباني المدرجة، وذلك ضمن اتفاقية مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون مدتها 20 عاماً لتزويد المباني بالطاقة النظيفة بما يتوافق مع سياسات مبادرة " شمس دبي".

وعن مستجدات المشروع أشار الجناحي إلى أن العمل جاري حالياً لتثبيت الألواح الشمسية على اكثر من 15 موقعاً من أصل 22 مبنىً مدرج، وتشمل محطات إيواء الحافلات ومباني المواقف متعددة الطوابق، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية بشأن اعتماد التصاميم لتركيب الألواح الشمسية على بقية المواقع ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية شهر أبريل من عام2023.

وتتضمن المواقع التي يجري العمل على تركيب الألواح الشمسية فيها كل من محطة حافلات الروية، ومحطة حافلات الخوانيج، ومحطة حافلات القوز، بالإضافة لمستودع حافلات جبل علي، ومستودع حافلات القصيص، ومواقف سيارات نايف ديرة، ومركز البيانات التابع لهيئة الطرق والمواصلات في منطقة المحيصنة، ومركز البيانات التابع لهيئة الطرق والمواصلات في منطقة أمرمول، ومواقف السبخة للسيارات، ومواقف الغبيبة للسيارات، ومواقف الجافلية للسيارات، بالإضافة لمستودع حافلات العوير، ومحطة حافلات عود ميثاء ومحطة حافلات السطوة، وسكن السائقين في محيصنة.

ويجري العمل على دراسة التصاميم المقترحة التي تتضمن المساحات المتناسبة مع معايير توزيع الألواح الشمسية، ولتحقيق الوفر المطلوب في كل من المواقع التالية: مواقف الرقة للسيارات، ومستودع الصفوح للترام، ومستودع الراشدية للمترو، ومستودع جبل علي للمترو، ومستودع القصيص للمترو، ومواقف محطة مترو الراشدية للسيارات، ومواقف محطة مترو نخيل للسيارات.

ولضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المطلوبة عملت الهيئة على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تأخر الأعمال والتأثير على عمليات التشغيل بالإضافة لدراسة مساحات أخرى ضمن مباني جديدة تتوفر فيها المعايير المطلوبة.