الشارقة الخيرية تبني 110 بيوت للفقراء خارج الدولة في 2022

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن بناء 110 بيوت ضمن مشروع " إيواء الفقراء " في عدد من البلدان المشمولة بمشاريعها الإنسانية خلال العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي عبدالله سلطان بن خادم إن الجمعية أنفقت خلال 2022 ما يزيد على 2.2 مليون درهم لبناء 52 بيتا في كمبوديا و24 في ملاوي و5 في الفلبين ومثلهم أيضا في النيجر و3 في السنغال و7 بنجلاديش إلى جانب بيت في إندونيسيا واثنين في غانا و3 في كينيا و4 بيوت في ليبيريا و 2 في موريتانيا وآخر في النيبال وتسليمها إلى مستحقيها.

ولفت إلى أن الجمعية تتابع من خلال وفودها سير العمل في تلك المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء وتسليم المنشآت في التوقيت المتفق عليه.