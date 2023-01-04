حاكم الشارقة يوجه باستمرار توريث التعويضات عن مركبات الأجرة للمواطنين

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باستمرار توريث التعويضات عن مركبات الأجرة للمواطنين، بعدما كان النظام المعمول به توريثها من المستحق لورثته لمرة واحدة فقط، وإعادة التعويضات المقطوعة لـ934 مستفيداً ضمن العدد الإجمالي للمواطنين المستفيدين البالغ عددهم 5780 مستفيداً في الشارقة، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".