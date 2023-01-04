30 ألف عدد بطاقات أصحاب الهمم و67 طلب للحصول عليها خلال 3 أيام

بلغ عدد طلبات اصدار بطاقة أصحاب الهمم خلال الأيام الثلاث الأولى من العام الجديد 67 طلبا، وذلك وفقا لبيانات وزارة تنمية المجتمع التي أظهرت ان عدد بطاقات أصحاب الهمم الصادرة عن الوزارة وصل الى 30 ألف و301 بطاقة مع نهاية العام المنصرم.

وأفادت بيانات الوزارة التي اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، بأن عدد الطلبات التي قدمت للوزارة للحصول على بطاقة أصحاب الهمم وصل الى 49 ألف و461 طلب منذ تفعيل خدمة اصدار البطاقات في العام 2014.

وتعتبر بطاقة أصحاب الهمم مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من أصحاب الهمم، ما يكفل له الحقوق والخدمات المنصوص عليها في قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويستفيد المواطنون من أصحاب الهمم من عدد من المزايا المتعلقة بالحصول على السكن، ومجموعة من الخدمات الصحية، وكذلك من المساعدات المالية الخاصة بالتعليم، فضلاً عن خدمات التأهيل والعلاج المجاني في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع تشجع أسر أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين على التقدم بطلب للحصول على البطاقة، لأنها تعد أداة لرصد الأعداد وفئات الإعاقة، وفقاً للفئات العمرية، ما يساعد الجهات المتخصصة على عملية تحديد الاحتياجات، وفهم الفجوات الموجودة في مجال دعم وعلاج أصحاب الهمم.

شروط الحصول على بطاقة أصحاب الهمم

حدّدت وزارة تنمية المجتمع 4 شروط للحصول على بطاقة أصحاب الهمم:

■ أن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها إقامة قانونية.

■ أن يتم تشخيصه من قبل جهة طبية أو نفسية رسمية معتمدة.

■ وجود تقارير طبية أو نفسية تثبت وجود الإعاقة، من حيث نوعها وشدتها.

■ أن يكون المتقدم من أصحاب الهمم من فئات الإعاقة الذهنية أو السمعية أو البصرية أو الجسدية أو التوحد أو المتعددة.