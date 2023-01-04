شخصيات عالمية: محمد بن راشـد رمز للإنسانية عربياً ودولياً.. ودبي قهرت المستحيل

وصفت شخصيات عالمية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن سموه «رمز للإنسانية عربياً وعالمياً» و«فارس الشعر والرؤية والإقدام».

وأشادت بمواقف سموه الخيرية ومد يد المساعدة للأطفال والكبار وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية لهؤلاء المحرومين في مختلف مناطق العالم.

شيخ الأزهر

في عام 2013 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي ومؤسس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي وصفها بالجائزة الأوسع انتشاراً والأعلى والأكبر تقديراً واهتماماً، خصوصاً في أوساط الشباب المسلم الذي يحرص على حفظ وفهم ما جاء في القرآن الكريم من آيات وأحكام، والمشاركة في هذه الجائزة السنوية المباركة.

البابا تواضروس

في عام 2014، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقصر سموه في زعبيل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق.

وشكر البابا تواضروس سموه على مواقف دولة الإمارات الإنسانية والوطنية حيال الشعب المصري الشقيق.

مجدي يعقوب

في عام 2020، قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البروفيسور مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم.

وأكد مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، أن الإمارات وطن الخير والسلام والتسامح، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يُعد رمزاً للإنسانية عالمياً وعربياً.

بيل غيتس

في لقاء سابق عام 2013 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر سموه بزعبيل، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بيل غيتس الرئيس المشارك وعضو مجلس أمناء مؤسسة بيل وميليندا غيتس رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت العالمية.

وخلال اللقاء، توجه «غيتس» بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مواقفه الإنسانية والخيرية ومد يد المساعدة للأطفال وكبار السن وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية لهؤلاء المحرومين في مختلف مناطق العالم الثالث، وذلك من خلال إسهامات «دبي العطاء» ووصولها إلى هذه المناطق وتأمين العلاج للمرضى ووسائل التعليم الحديثة للأطفال المحرومين من هذا الحق الإنساني.

مارادونا

وسبق أن أكد الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا أن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشخصية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كان لهما تأثير كبير في حياته، خصوصاً في الفترة التي قضاها بمدينة دبي.

وقال إن سموهما يمتلكان الشخصية الرياضية القادرة على تغيير الكثير من المفاهيم، وبناء أفكار الشباب الإماراتي بما يسهم في خدمة وطنهم وبناء جيل من الشباب قادر على العطاء بحب شديد.

وأضاف: «قضيت أجمل حياتي الكروية في نابولي عندما كنت لاعباً صنعت خلالها تاريخاً كروياً رائعاً مع مجموعة من اللاعبين لهذه المدينة التي رأيت في عيون أهلها عشق الكرة، كما أقضي أجمل أيام حياتي في أحضان إمارة دبي، حيث الاحترام المتبادل بين كل الجنسيات التي تعيش في حب وسلام على أرض هذا الوطن، ورغبتهم الكبيرة وقدرتهم أيضاً على إحداث نهضة كبيرة، ليست فقط في الرياضة، بل في كل مناحي الحياة لوجود قائمين يهتمون بشأن شعبهم الذي أتمنّى أن أقضي بينهم بقية حياتي».

ميسي

توجه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم كرة القدم، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الحفاوة الكبيرة التي لقيها خلال زيارته للإمارات، بصفته أحد أبرز النجوم المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي في دورته العاشرة.

توم كروز

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هدية تذكارية رمزية قدّمها لسموه النجم العالمي توم كروز، عبارة عن لوحة الكلاكيت المستخدمة في تحديد بدايات المشاهد في التصوير السينمائي لفيلم «المهمة المستحيلة»، وحملت توقيع نجوم العمل، إضافة إلى الكرسي المميز الخاص بمخرجي السينما وقد نُقش عليه اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد؛ وذلك في تعبير عن العرفان بالجميل والشكر للدعم الكبير والرعاية الكريمة التي أولاها سموه لفريق العمل في مختلف مراحل التصوير في دبي.

وأكد توم كروز والقائمون على الفيلم إعجابهم بالإمكانات المتميزة المتوافرة في دبي والتي تجعل منها مدينة ذات طابع سينمائي خاص؛ لاسيما وأنها تتمتع ببنية أساسية قوية ونظام إدارة متميز يتسم بالكفاءة العالية والقدرة على التنظيم والتنسيق البيني، ما يجعل دبي محط أنظار صناع السينما الساعين للوصول إلى مناطق جديدة حول العالم تخدمهم في إبراز مشاريعهم السينمائية بأسلوب جديد، لاسيما وأن الطبيعة العالمية للمدينة تجعلها خياراً مثالياً أمام الأعمال التي يدور سياقها الدرامي في أكثر من مدينة، حيث يمكن توظيف تنوع الطرز المعمارية في دبي، وكذلك التنوع الكبير في مواقعها الطبيعية لخدمة هذا الغرض دون تحميل الإنتاج نفقات إضافية.

الأمير خالد الفيصل

في عام 2013، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر زعبيل، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، رئيس مؤسسة الفكر العربي.

ونوه الأمير خالد الفيصل، بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق أهداف شعبه وإعلاء شأن وطنه في شتى المحافل الدولية، مشيداً بما حققته دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً خلال الـ30 عاماً المنصرمة، معتبراً أن دبي هي النموذج الأمثل في البناء والتنمية والنجاح والخبرة وقهر المستحيل، مرجعاً ذلك إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعزيمته وثقته بقدرات وطاقات أبناء وبنات شعبه.

وفي عام 2016، نشر سموه تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، تحوي جزءاً من قصيدة أهداها لسموه الأمير خالد الفيصل، وعلق عليها قائلاً: «قصيدة من الأخ والصديق سمو الأمير خالد الفيصل.. فارس الكلمة.. وجامع الحكمة».

وتقول قصيدة الأمير خالد في مطلعها: يا فارس الشعر والرؤية والإقدام.. يا مطور بالفكر والمعرفة داره.. أرسلت شعرك على صهوات الإعلام.. وردد صداها الجبل والبر وبحاره.. أضفى وجودك على ساح الشعر هام.. وأحييت سوقه وميدانه وسمّاره.

• 4 يناير ذكرى تولي محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي.

• «علينا إيقاف نزيف الأدمغة العربية إلى الغرب، ويتم تقديرهم في أوطانهم».

• «الحكومة ليست سلطة على الناس، ولكنها سلطة لخدمة الناس، لذلك فإن مقياس نجاح الحكومة هو رضا المتعاملين معها».

مجدي يعقوب:

«الإمارات وطن الخير والسلام والتسامح».

مارادونا:

«شخصية محمد بن راشد كان لها تأثير كبير في حياتي».

توم كروز:

«محمد بن راشد جعل من دبي مدينة ذات طابع سينمائي خاص».

بيل غيتس:

«حاكم دبي مد يد المساعدة للمحرومين في العالم الثالث».