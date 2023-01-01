مكتوم بن محمد: لوطننا الازدهار.. والرفعة لقيادتنا وشعبنا

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة وشعب الإمارات بالعام الجديد.

وقال سموه في تدوينة له على صفحته الشخصية في «تويتر» بهذه المناسبة: «مضى عام بإنجازاته وتحدياته ودروسه، ومع بداية العام الجديد نتمنى للعالم وشعوبه المزيد من الاستقرار والأمان والسلام، ولوطننا الإمارات ازدهاراً ووحدةً ورفعةً تدوم لقيادتنا وشعبنا، آملين أن يكون هذا العام مليئاً بالعمل والإنجاز وتحقيق الغايات العظيمة لهذا الوطن. كل عام وأنتم بخير».