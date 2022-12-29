لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بدبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2023

أعلنت اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي عن جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2023، وقوامها خطة ذكية وضعتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتخفيف الازدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرات، موضحة أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي بالنيابة، اللواء سيف مهير المزروعي، إن اللجنة أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال رأس السنة الميلادية 2023، حيث عقدت اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال رأس السنة الميلادية 2023.

وعن تفاصيل الخطة التي وضعتها اللجنة، أوضح اللواء المزروعي، أن اللجنة وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الضخمة، خاصةً في تنظيم حركة السير، حيث سيكون الازدحام المروري من أهم التحديات، نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات.

ودعا اللواء سيف أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و 901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، موضحا أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات والمفقودات لمشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

مسارات الجمهور

وأشار اللواء المزروعي إلى أن اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية، أنه تقرر إقامة الألعاب النارية في 32 موقعاً في عدة مناطق بإمارة دبي، بما يتيح للجميع الاستمتاع بتلك الفعاليات، دون الحاجة للتزاحم في مناطق بعينها، ما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع في أجواء آمنة.

وحددت اللجنة 3 مسارات لوصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو. المسار الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف "البرج فيو"، فيما القسم الثاني سيكون للفئات الأخرى وسيتجه إلى "ساوث ريدج" وهي المنطقة المخصصة لمشاهدة الألعاب النارية.

أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للفئات الأخرى وحتى منطقة ساوث إيدج، فيما المسار الثالث سيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

وأكد اللواء المزروعي أن اللجنة أعدت خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق الألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فرز الفئات الأخرى عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد الانتهاء من مشاهدة الألعاب النارية، وفي حالة الطوارئ "كمخارج الحريق".

ونوه بأنه سيتم إغلاق محطة برج خليفة وجسر المترو الواصل إلى دبي مول الساعة الخامسة عصراً أو عند زيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للمحطة، مبيناً أنه تم تحديد مناطق مسارات الجمهور داخل دبي مول.

إدارة الحركة المرورية

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات ونائب رئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات في الهيئة أحمد بهروزيان، بأنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم. وأشار إلى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

كما أنهت هيئة الطرق والمواصلات، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي وشركة إعمار استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة.

وأشار بهروزيان، إلى أنه تم التنسيق مع غرفة العمليات في شرطة دبي وإعمار، بتواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات في الميدان ومراكز التحكم كافة بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، موضحاً أن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسية، بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات، وأيضا الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة واعمار والشركاء المعنيين التي تهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

المحور الأول: إغلاق الطرق ومواعيدها:

سيتم إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4:00 وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة. وفي هذا الصدد أكد بهروزيان للجمهور الكريم الذين لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول على ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساء يوم السبت.

كما سيتم إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً وشارع الصكوك الساعة 8:00 مساءاً وسيبدأ إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة 4:00 مساءاً، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات.

أما شارع المستقبل فسيكون الاغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان وذلك تدريجياً ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية.

وأكد بهروزيان أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع شرطة دبي، كما نوه للجمهور ومستخدمي مترو دبي بأن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة 5:00 مساءً.

المحور الثاني: خدمات المترو والترام:

أكد بهروزيان أنه سوف يتم تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 5:00 صباحاً يوم السبت 31/12/2022، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12 فجر يوم الاثنين الموافق 02/01/2023 ولمدة 43 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 6:00 صباح يوم السبت 31/12/2022 وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الاثنين الموافق 02/01/2023، وذلك حرصًا على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض.

المحور الثالث: المواقف الإضافية:

أشار بهروزيان أنه سيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث (1,500 موقف) يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى الموقع من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستتواجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 1000 موقف في نادي الوصل، و500 موقف بمنطقة الجافلية عند الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

المحور الرابع: خدمات المواصلات العامة

أشار بهروزيان إلى أنه سيتم تشغيل عدد 210 حافلة لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وبالأخص إلى المواقف البديلة ومحطات المترو لتسهيل عملية الخروج علمًا أن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة. وسيكون توزيعها على المناطق التالية:

• شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام محطة مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة مترو ماكس وسيتي سنتر ديرة.

• شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من أمام محطة مترو برج خليفة إلى محطة مترو الصفا.

• شارع المركز المالي إلى (مواقف نادي الوصل، وسيتي سنتر ديرة ومواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب).

• شارع برج خليفة إلى محطة مترو ستي سنتر ديرة.

• أمام محطة مترو الخليج التجاري (على شارع الشيخ زايد) إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

المحور الخامس: خدمات مركبات الأجرة:

نوه بهروزيان أنه تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومواقف نادي الوصل حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

المحور السادس: اللوحات الإرشادية والأنظمة المرورية الذكية:

أكد بهروزيان أنه سيتم توفير لوحات إرشادية للجمهور ضمن منطقة برج خليفة، لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج.

وستتم مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار. كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات.

ونوه بهروزيان إلى أنه سيتم أيضًا إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور.

استعدادات الدفاع المدني

أكد مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، العميد خبير علي حسن المطوع، استكمال جاهزية استعدادات الدفاع المدني بدبي لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2023. وقال إن فرق الدفاع المدني بدبي، قسمت مواقع الاحتفال إلى ثلاثة قطاعات رئيسية (قطاع ديرة، قطاع بر دبي، قطاع جبل علي والواجهة البحرية).

وفيما يتعلق بالاستعدادات مع الشركاء في المرحلة التي تسبق موعد الاحتفال قال المطوع: "أجرينا مع الشركاء الاستراتيجيين تمرينات متنوعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وترسيخ آليات التعاون. كما تم تقييم المخاطر المحتملة حسب طبيعة المناطق واستلام خطط الطوارئ لكافة المباني والمرافق."

وأضاف المطوع: "إن الدفاع المدني بدبي، نفّذ عدداً من تمارين الإخلاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مواقع الفعاليات والأنشطة، لضمان تأمين سلامة الجمهور ووقايتهم وإسعادهم في بيئة آمنة، كما قامت فرق الدفاع المدني بدبي بمهام تفتيش المباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات، للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق، وأبرزها برج خليفة والمنشآت المجاورة له والتي بلغت 68 مبنى، لضمان جاهزية بيئة السلامة فيها لاستقبال الجمهور في وقت الاحتفال، وتم تدريب الكادر على التعامل مع كل المخاطر المحتملة باحترافية تامة".

استعدادات الإسعاف

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار، "نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية، على تأمين فعاليات رأس السنة حسب القطاعات المقسمة بخطط استباقية وكوادر إسعافية محترفة، ووحدات إسعافية متطورة ومتنوعة، لضمان الوصول في وقت قياسي للتعامل مع جميع الحالات. حيث خصصنا هذا العام 1200 كادرا مؤهلا، و287 مركبة متنوعة موزعة على 30 فعالية على مستوى أربعة قطاعات، وتشمل تجهيزاتنا الفنية سيارات إسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة. إن المؤسسة ومن خلال خدماتها النوعية حريصة على رفع جاهزية سيارات الإسعاف لتكون مجهزة للتعامل مع أصعب الحالات."

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم خدمة الاستعلام عن تفاصيل الخطة المقترحة وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستكون موحدة بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وإعمار. ويمكن للجمهور الاستفسار عن طريق رقم هيئة الطرق والمواصلات المجاني 800-9090. وننصح الجمهور الكريم التحلي بالصبر والتعاون واتباع إرشادات أفراد هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي واستخدام الطرق البديلة.