رحلات يومية إلى حتا عبر حافلات طرق دبي السريعة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تشغيل رحلة بمعدل كل ساعتين إلى منطقة حتا الجبلية تنطلق يوميا عبر حافلات سريعة تتحرك من مول دبي بدءا من الساعة ال 7 صباحا.

وأفادت الهيئة أن زمن الرحلة من مول دبي الى حتا لا يتعدى ال 90 دقيقة، وان الرحلات تواصل الانطلاق بزمن تقاطر مدته ساعتين، وذلك حتى الساعة الـ 7 مساء موعد تحرك آخر حافلة باتجاه حتا.

وتُعد منطقة حتا واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للسياح من الداخل والخارج، في دبي، على مدار العام، لما تتميز به من معالم سياحية عالمية، وطقس رائع معظم فترات السنة، ومقومات بيئية وترفيهية ذات خدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي كانت قد أعلنت ايضا عن عزمها إطلاق خطين جديدين للحافلات يوم الاثنين المقبل الموافق 26 الشهر الجاري. وحددت الهيئة مَسار الخطين الجديدين، الأول خط الحافلات الدائري رقم 68، الذي يبدأ من حديقة لهباب الأولى نحو أرياف وبراري دبي، ويمر بمناطق مرغم، والليسيلي وسيح السلم.

أما خط الحافلات الثاني فهو رقم F62 الذي سيكون من الخطوط المغذية لمحطات المترو، وينطلق من منطقة ند الحمر إلى محطة مترو الإمارات عبر دبي فستيفال سيتي وأم رمول.